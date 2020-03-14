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В Киеве проходит марш по случаю Дня добровольца

Новости » Общество     14.03.2020 - 13:09
В Киеве проходит марш по случаю Дня добровольца
Фото: марш добровольцев (РБК-Украина)

Правоохранители перешли на усиленный режим работы

Сегодня, 14 марта, в Киеве проходит марш по случаю Дня добровольца, правоохранители перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что к обеспечению правопорядку будут задействованы все ведомства Министерства внутренних дел - Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайными и ситуациям и Национальная полиция.

В Нацполиции увеличили количество нарядов, они будут работать в усиленном режиме.

"Участие в акциях будут принимать ветераны войны. Поэтому мы должны сосредоточить внимание на проведении превентивной работы, чтобы не допустить провокаций. Поэтому в местах проведения всех акций будет работать полиция диалога", - сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Крищенко.

Участники маршра прошли от Михайловской площади к Офису президента.

Фото: марш добровольцев (Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ко Дню добровольца обратился к Кабинету министров с просьбой создать Мемориал украинских героев для почтения памяти погибших во время войны на Донбассе. Также президент попросил правительство создать ведомственную награду для добровольцев.

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