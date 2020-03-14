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Зеленский просит Кабмин создать Мемориал украинских героев

Новости » Политика     14.03.2020 - 10:32
Зеленский просит Кабмин создать Мемориал украинских героев
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Также правительство должно создать ведомственную награду для добровольцев

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой создать Мемориал украинских героев для почтения памяти погибших во время войны на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Facebook.

Также президент просит правительство создать ведомственную награду для награждения участников добровольческого движения.

"Обращаюсь к Кабинету министров Украины с просьбой активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почтения памяти погибших во время боевых действий на востоке Украины. Прошу также проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения", - написал Зеленский.

Отметим, сегодня, 14 марта, в Украине отмечается День украинского добровольца.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.

Также Ермак заявил, что подписание соглашения о создании Консультативного совета может состояться уже на следующей встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 25 марта.

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