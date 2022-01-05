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Акции и биткоин в Казахстане начали падать на фоне протестов

Автор: Артур Родивилов

Биткоин начал падать на фоне ситуации в Казахстане. Цена первой криптовалюты достигала минимума на отметке 44 054 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bitmex.

Всего биткойн упал на 4,34% с 48 689 долларов.

Фондовый индекс завершил торги "в минусе". Nasdaq упал на 2,47%.

Как писало РБК-Україна, беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина. Из-за нестабильной обстановки в стране майнеры первой криптовалюты могут начать покидать страну.

О том, почему протестует Казахстан, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Казахстан