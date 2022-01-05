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Акції і біткоін в Казахстані почали падати на тлі протестів

Автор: Артур Родивилов

Біткоіни почав падати на тлі ситуації в Казахстані. Ціна першої криптовалюти досягала мінімуму на позначці 44 054 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bitmex.

Всього Біткойн впав на 4,34% з 48 689 доларів.

Фондовий індекс завершив торги "в мінусі". Nasdaq впав на 2,47%.

Як писало РБК-Україна, заворушення в Казахстані можуть призвести до зниження хешрейта біткоіну. Через нестабільну обстановку в країні Майнер першої криптовалюти можуть залишати країну.

Про те, чому протестує Казахстан, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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Казахстан