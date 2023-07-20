Акцент змістився. Захід сконцентрується не на постачанні техніки для ЗСУ, а на її ремонті

Акцент серед країн Заходу тепер змістився на ремонт і технічне обслуговування техніки, яку Україна отримала за останній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Підтримка переданої техніки в боєздатному стані

Ще до того, як цього літа Україна почала свій контрнаступ, союзники дедалі більше непокоїлися про те, що зусилля з підтримки переданого обладнання в робочому стані відстають від потреб поля бою.

Зараз триває активна фаза витіснення десятків тисяч російських військ, які окопалися на захоплених територіях.

Необхідність ремонту пошкодженої бронетехніки та артилерійських знарядь для повернення на передову стала більш гострою, ніж це було раніше. Це може бути визнанням того, що війна в Україні триватиме ще місяці й роки.

Робоча група з ремонту техніки

"Ми створюємо ремонтні підприємства в Європі, ми повинні зробити набагато більше разом, тому на цьому буде більше уваги з боку країн-партнерів і підтримки від Пентагону", - сказав заступник міністра оборони США Вільям Лапланте.

Підтримка в робочому стані сучасного обладнання вартістю в мільярди доларів, щоб Україна могла продовжувати свій контрнаступ, є однією з основних функцій робочої групи з 22 країн. Її очолюють США, Польща і Британія. Заступник міністра оборони США Лапланте очолює цю групу.

Чим саме займається робоча група

США переклали українською мовою понад 700 технічних посібників для переданої зброї та опитали оборонні фірми по всьому світу, щоб отримати пакети технічних даних для цих систем.

Робоча група також проводить серію зустрічей з оборонними фірмами зі США та Європи, щоб зрозуміти, що ще вони можуть зробити, щоб допомогти як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Особлива увага приділяється тому, як виробляти більше артилерійських боєприпасів, які Україні дуже потрібні.

Робоча група не завжди успішно реалізовує плани щодо підтримки України

План Берліна і Варшави зі створення в Польщі спільного ремонтного центру для українських танків Leopard 2 провалився цього місяця через розбіжності з приводу вартості робіт, внаслідок чого деякі пошкоджені українські танки залишаються невикористаними в очікуванні ремонту.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирушив до Польщі, щоб спробувати дати поштовх роботі ремонтного центру, який спочатку планувалося почати в травні. Берлін відмовився від угоди, і тепер, схоже, робота буде виконана в Німеччині та Литві, але вже пізніше.

Уряд Великої Британії діяв більш успішно в односторонньому порядку, підписавши цього місяця угоду на 60 мільйонів доларів з британською оборонною фірмою Babcock на ремонт танків Challenger 2 та інших бойових машин, переданих Україні.

"Контракт надає істотну підтримку Україні на полі бою", - говорив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Ремонт техніки

Нещодавно повідомлялось, що українські військові відчули плюси БМП Bradley під час боїв у Запорізькій області. Частину підбитої техніки вже вдалося відремонтувати і знову використовувати її в боях.

Міністр оборони України Олексій Резніков у травні повідомляв, що в Україні існує три лінії обслуговування і ремонту військової техніки.

Запчастини для західних зразків виготовляються й на українському ринку і деякі з них є кращими за оригінал.