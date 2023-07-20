WP: українські військові хвалять Bradley, частину пошкоджених БМП вже відремонтували

Українські військові відчули плюси БМП Bradley під час боїв у Запорізькій області. Частину підбитої техніки вже вдалося відремонтувати і знову використовувати її в боях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Втрати Bradley на війні в Україні

За словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, було знищено близько дванадцяти Bradley.

Військовий аналітичний сайт Oryx повідомляв, що ще кілька десятків Bradley було пошкоджено тією чи іншою мірою.

"Багато з них були відремонтовані і повернуті на поле бою. Деякі мають бути відправлені в Польщу для більш серйозного ремонту", - йдеться в матеріалі.

Як про БМП відгукуються українські військові

Зазначається, що на тлі різних пошкоджень українські військові відчули на собі переваги нової техніки. За словами солдатів, найбільшим плюсом є те, що Bradley захищає всіх, хто перебуває всередині.

"Зазвичай солдати отримують лише незначні травми, наприклад, якщо машина підірветься на протитанковій міні. Кожен Bradley розрахований на екіпаж із трьох осіб і шість солдатів як пасажирів", - пише WP.

Також український кінорежисер і боєць 47-ї бригади Олег Сенцов повідомляв, що у вихідні він потрапив під сильний артилерійський обстріл, виконуючи бойове завдання. Однак Bradley знову врятувала життя військовим, вони отримали незначні поранення.

ЗСУ поки що не використовують Bradley повною мірою

Бойові машини призначалися для використання в загальновійськовій стратегії, в якій піхота, бронетехніка та авіація працюють спільно, щоб захистити один одного і завдати максимальної шкоди.

За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, українські підрозділи в багатьох випадках використовували Bradley як частину цієї філософії. Однак Україна поки що не має великих авіаційних можливостей.

"У деяких випадках українські підрозділи просто не використовують їх повною мірою з усіма іншими наявними у них засобами", - сказав чиновник.

Як йдуть справи з процесом ремонту БМП

Ремонт деяких Bradley може зайняти всього кілька годин, а іншим потрібно кілька днів.

Деякі бойові машини позначені як "донори". Це означає, що українці знімають придатні для використання деталі для встановлення в інші, менш пошкоджені Bradley, а потім заповнюють "донор" зламаними деталями, перш ніж відправити його для більш масштабного ремонту в Польщу.

За словами представника Міністерства оборони США, до Польщі було відправлено щонайменше дванадцять БМП Bradley для ремонту, а в деяких випадках нові бойові машини відправили одразу до України, щоб не чекати ремонту.

Bradley для ЗСУ

У квітні 2023 року Пентагон підтвердив прибуття частини броньованих машин М2 Bradley, про надання яких оголошували в США. Крім того, у Міноборони України показали, як Україна вже наносить новий камуфляж на нову техніку.

The Washington Post повідомляє, що загалом Україні відправили 190 БМП Bradley, більш ніж половину з яких доставили в оперативні підрозділи в Україні.

Нещодавно повідомлялось, що бойова машина піхоти (БМП) Bradley знищила одразу два російських танки на Запорізькому напрямку. І це попри те, що бойову машину спочатку обходила з двох боків ворожа піхота.