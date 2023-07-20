Акцент сместился. Запад сконцентрируется не на поставках техники для ВСУ, а на ее ремонте

Акцент среди стран Запада теперь сместился на ремонт и техническое обслуживание техники, которую Украина получила за последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Поддержание переданной техники в боеспособном состоянии

Еще до того, как этим летом Украина начала свое контрнаступление, союзники все больше беспокоились о том, что усилия по поддержанию переданного оборудования в рабочем состоянии отстают от потребностей поля боя.

Сейчас идет активная фаза вытеснения десятков тысяч российских войск, окопавшихся на захваченных территориях.

Необходимость ремонта поврежденной бронетехники и артиллерийских орудий для возвращения на передовую стала более острой, чем это было раньше. Это может быть признанием того, что война в Украине будет продолжаться еще месяцы и годы.

Рабочая группа по ремонту техники

"Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, мы должны сделать гораздо больше вместе, поэтому на этом будет больше внимания со стороны стран-партнеров и поддержки от Пентагона", - сказал заместитель министра обороны США Уильям Лапланте.

Поддержание в рабочем состоянии современного оборудования стоимостью в миллиарды долларов, чтобы Украина могла продолжать свое контрнаступление, является одной из основных функций рабочей группы из 22 стран. Ее возглавляют США, Польша и Британия. Заместитель министра обороны США Лапланте возглавляет эту группу.

Чем именно занимается рабочая группа

США перевели на украинский язык более 700 технических пособий для переданного оружия и опросили оборонные фирмы по всему миру, чтобы получить пакеты технических данных для этих систем.

Рабочая группа также проводит серию встреч с оборонными фирмами из США и Европы, чтобы понять, что еще они могут сделать, чтобы помочь как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Особое внимание уделяется тому, как производить больше артиллерийских боеприпасов, которые Украине очень нужны.

Рабочая группа не всегда успешно реализует планы поддержки Украины

План Берлина и Варшавы по созданию в Польше совместного ремонтного центра для украинских танков Leopard 2 провалился в этом месяце из-за разногласий по поводу стоимости работ, в результате чего некоторые поврежденные украинские танки остаются неиспользованными в ожидании ремонта.

Министр обороны Германии Борис Писториус отправился в Польшу, чтобы попытаться дать толчок работе ремонтного центра, который первоначально планировалось начать в мае. Берлин отказался от сделки, и теперь, похоже, работа будет выполнена в Германии и Литве, но уже позже.

Правительство Великобритании действовало более успешно в одностороннем порядке, подписав в этом месяце соглашение на 60 миллионов долларов с британской оборонной фирмой Babcock на ремонт танков Challenger 2 и других боевых машин, переданных Украине.

"Контракт оказывает существенную поддержку Украине на поле боя", - говорил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Ремонт техники

Недавно сообщалось, что украинские военные ощутили плюсы БМП Bradley во время боев в Запорожской области. Часть подбитой техники уже удалось отремонтировать и снова использовать ее в боях.

Министр обороны Украины Алексей Резников в мае сообщал, что в Украине существует три линии обслуживания и ремонта военной техники.

Запчасти для западных образцов изготавливаются и на украинском рынке и некоторые из них лучше оригинала.