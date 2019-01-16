Активы украинского олигарха Фирташа арестовал суд Кипра

Фото: Дмитрий Фирташ (dmitryfirtash.com)

У Фирташа в качестве обеспечительной меры арестовалии имущества на 46 млн долларов

На Кипре суд города Лимасол наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на сумму около 46 млн длларов. Как сообщает РБК-Украина, об этом написала газета "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники.

Извествно, что иск против компаний Фирташа подал российский банк ВТБ. Кипрский суд наложил арест на имущество олигарха в качестве обеспечительной меры.

Они касаются не только личного имущества Фирташа, но также затрагивают активы его фирм, в том числе - главной компании Group DF Holdings Limited.

Юристы банка ВТБ подали иск еще 20 декабря. Решение суда было принято через неделю. Рассматривать иск по существу суд начнет в конце января 2019.

Напомним, в декабре 2018 года Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение московского арбитража о взыскании с компании Ukrainian Chemical Products, входящей в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, 46,2 млн долларов в пользу российского государственного банка ВТБ.