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Активы украинского олигарха Фирташа арестовал суд Кипра

Новости » Экономика    16.01.2019 - 07:39
Активы украинского олигарха Фирташа арестовал суд Кипра
Фото: Дмитрий Фирташ (dmitryfirtash.com)

У Фирташа в качестве обеспечительной меры арестовалии имущества на 46 млн долларов

На Кипре суд города Лимасол наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на сумму около 46 млн длларов. Как сообщает РБК-Украина, об этом написала газета "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники.

Извествно, что иск против компаний Фирташа подал российский банк ВТБ. Кипрский суд наложил арест на имущество олигарха в качестве обеспечительной меры.

Они касаются не только личного имущества Фирташа, но также затрагивают активы его фирм, в том числе - главной компании Group DF Holdings Limited.

Юристы  банка ВТБ подали иск еще 20 декабря. Решение суда было принято через неделю. Рассматривать иск по существу суд начнет в конце января 2019.

Напомним, в декабре 2018 года Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение московского арбитража о взыскании с компании Ukrainian Chemical Products, входящей в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, 46,2 млн долларов в пользу российского государственного банка ВТБ.

 

Из "ВТБ Банка" во время работы временной администрации вывели 100 миллионов Суд в Москве подтвердил взыскание с компании Фирташа 46 млн долларов в пользу ВТБ
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