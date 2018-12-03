Суд в Москве подтвердил взыскание с компании Фирташа 46 млн долларов в пользу ВТБ

Фото: Дмитрий Фирташ (dmitryfirtash.com)

Соответчиком по иску является компания "Титановые инвестиции", на которую зарегистрирован "Крымский титан"

Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение московского арбитража о взыскании с компании Ukrainian Chemical Products, входящей в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, 46,2 млн долларов в пользу российского государственного банка ВТБ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что ВТБ подал иск в суд в июне 2017 года. Спустя год московский арбитраж удовлетворил иск ВТБ к компании Фирташа на 46,2 млн долларов, постановив взыскать деньги в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Соответчиком по иску стала компания "Титановые инвестиции", которая раньше выступала третьим лицом по делу.

В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в "Титановых инвестициях" после заявления ВТБ о банкротстве компании. Суд включил в реестр кредиторов компании долг перед ВТБ на 2,5 млрд руб., отклонив апелляцию "Титановых инвестиций". Дело о банкротстве компании будет рассмотрено 24 января 2019 года.

Напомним, в 2014 году после оккупации Крыма украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF Фирташа переименовала его в Ukrainian Chemical Products.

При этом летом в Москве было зарегистрировано ООО "Титановые инвестиции". Тогда же этой компании передали в долгосрочную аренду имущество завода "Крымский титан" в Армянске. Сейчас предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции". "Титановые инвестиции" принадлежат кипрской Letan Investments Limited, которая является учредителем австрийской DF International GmbH.