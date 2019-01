Адвокат Фирташа: прокуроры США признали ошибку в доказательствах

Фото: Дмитрий Фирташ (dmitryfirtash.com)

По словам адвоката, McKinsey были вынуждены признать авторство документа после публикации NYT

Прокуроры в США признали, что документ, являющийся доказательством в деле бизнесмена Дмитрия Фирташа, составлен консалтинговой фирмой McKinsey, а значит не имеет отношения к Фирташу. Об этом заявил адвокат Фирташа Лэнни Дэвис в ходе международной телефонной пресс-конференции для американской, европейской и индийской прессы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Обозреватель".

По мнению Дэвиса, McKinsey были вынуждены признать авторство документа после публикации NYT.

"Следует отметить, что компания McKinsey опубликовала свое сообщение уже после публикации в New York Times. Вначале, когда статья еще писалась, журналист обратился к компании с просьбой подтвердить, что они были авторами слайда, но они отказались. Потом, после публикации статьи, они опубликовали сообщение, возражая, что New York Times цитировал слайд, вырвав суть из контекста, но при этом признав, что это был их слайд, и пожурив работника, создавшего его. Это первый важный момент – об этом не говорилось, пока тему не поднял New York Times", - заявил он.

По мнению адвоката, второй момент в этом деле еще более возмутительный, поскольку прокуроры США уже какое-то время тому назад признали свою ошибку, говоря, что этот слайд создан компанией McKinsey.

"Что господин Фирташ никогда не видел и не знал о нем – в то время, и с момента предъявления обвинения, он ничего не знал о нем, пока они не направили письмо австрийским властям и приложили его, описывая его как "явное доказательство" того, что это именно господин Фирташ предложил схему с подкупом. И в рамках этой пресс-конференции сегодня впервые мы обращаемся с уважительной просьбой, чтобы чикагские прокуроры признали неоспоримый факт, что они исказили правду, возможно, не ведая об этом", - заявил Дэвис.

Адвокат бизнесмена заявил, что американские прокуроры могли сделать это в неведении в то время, когда они направляли письмо в Австрию в августе 2014 года, и описывали этот слайд, созданный компанией McKinsey, как "явное доказательство".

"Однако теперь, когда они знают, что это неправда, мы обращаемся к прокурорам с просьбой публично отозвать то заявление, ложное заявление, прежде, чем австрийский Верховный суд примет окончательный вердикт относительно экстрадиции господина Фирташа", - сказал Дэвис.

Представитель Фирташа также рассказал, что данный случай является уникальным с точки зрения правовых процедур в США, согласно которым обвиняемый, о котором пишут в заголовках первых страниц изданий по всему миру в связи с обвинением в даче взяток, не имеет право получить доказательства, которые у правительства есть против него, если только он не сдастся и не приедет в США сам.

"Это впервые у нас такое, что мы узнали, что кроется за ширмой, что есть у чикагских прокуроров. Когда нам удалось узнать, что господин Фирташ не знал и не имел отношения к слайду, созданному компанией McKinsey, которая теперь это уже признала", - отметил Дэвис.

Ранее сообщалось, что поводом для пресс-конференции Дэвиса послужило расследование 31 декабря 2018 года в газете New York Times. По мнению защиты Фирташа, расследование издания доказывает, что документ, на который ссылались прокуроры США как "явное доказательство" намерения Фирташа подкупить индийских чиновников для получения лицензии на добычу индийского титана, на самом деле написан компанией McKinsey & Company, и не имеет отношения к Фирташу и его коллегам.