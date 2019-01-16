Активи українського олігарха Фірташа заарештував суд Кіпру

Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

У Фірташа в якості забезпечувального заходу арестовалии майна на 46 млн доларів

На Кіпрі суд міста Лімасол наклав арешт на рухоме і нерухоме майно українського мільярдера Дмитра Фірташа на суму близько 46 млн длларов. Як повідомляє РБК-Україна, про це написала газета "Коммерсантъ", посилаючись на власні джерела.

Відомо, що позов проти компаній Фірташа подав російський банк ВТБ. Кіпрський суд наклав арешт на майно олігарха в якості забезпечувального заходу.

Вони стосуються не тільки особистого майна Фірташа, але також стосуються активів його фірм, у тому числі - головної компанії Group DF Holdings Limited.

Юристи банку ВТБ подали позов ще 20 грудня. Рішення суду було ухвалено за тиждень. Розглядати позов по суті суд почне в кінці січня 2019.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Арбітражний суд Московського округу підтвердив рішення московського арбітражу про стягнення з компанії Ukrainian Chemical Products, що входить до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, 46,2 млн доларів на користь російського державного банку ВТБ.