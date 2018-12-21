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Активы Азарова за границей останутся под арестом

Новости » Политика    21.12.2018 - 08:39
Активы Азарова за границей останутся под арестом
Фото: Николай Азаров (УНИАН)

В Генпрокуратуре отметили, что решение суда ЕС не влияет на действующие санкции

Активы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова останутся под арестом, несмотря на решение Европейского суда об отмене персональных санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

По словам Лысенко, на сегодня практически все обнаруженные активы бывших чиновников времен Виктора Януковича, в том числе Азарова, арестованы в рамках уголовных производств как в Украине, так и за рубежом. Он также отметил, что арест данных активов продлится независимо от действия санкций ЕС и Швейцарии.

Лысенко подчеркнул, что данные активы могут вернуть Украине после вступления в законную силу соответствующего решения суда, а на сегодня санкции ЕС действуют в отношении 13 украинских экс-чиновников, Швейцарии - в отношении 18.

"Отмена судом ЕС принятых в предыдущие годы решений Совета ЕС о продлении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий санкционный режим Европейского союза", - добавил он.

Активы Азарова за границей останутся под арестом

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский суд аннулировал санкции против Азарова.

В то же время Швейцария еще на год продлила заморозку активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

 

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