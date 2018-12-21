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Активи Азарова за кордоном залишаться під арештом

Новини » Політика    21.12.2018 - 08:39
Активи Азарова за кордоном залишаться під арештом
Фото: Микола Азаров (УНІАН)

У Генпрокуратурі зазначили, що рішення суду ЄС не впливає на діючі санкції

Активи колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова залишаться під арештом, незважаючи на рішення Європейського суду про скасування персональних санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря Генпрокуратури Андрія Лисенка.

За словами Лисенка, на сьогодні практично всі виявлені активи колишніх чиновників часів Віктора Януковича, в тому числі Азарова, арештовані в рамках кримінальних проваджень як в Україні, так і за кордоном. Він також зазначив, що арешт даних активів триватиме незалежно від дії санкцій ЄС та Швейцарії.

Лисенко підкреслив, що ці активи можуть повернути Україні після набуття чинності відповідного рішення суду, а на сьогодні санкції ЄС діють щодо 13 українських екс-чиновників, Швейцарії - щодо 18.

"Скасування судом ЄС прийнятих у попередні роки рішень Ради ЄС про розширення санкцій відносно окремих осіб не впливає на діючий санкційний режим Європейського союзу", - додав він.

Активи Азарова за кордоном залишаться під арештом

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський суд анулював санкції проти Азарова.

У той же час Швейцарія ще на рік продовжила заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення.

 

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