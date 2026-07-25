Активував росіянам понад 1000 Starlink. СБУ затримала агента РФ у Дніпрі
Сьогодні у суботу, 25 липня, Служба безпеки України затримала у Дніпрі агента Росії, який активував для росіян понад 1000 систем Starlink. Чоловіку загрожує понад 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
"Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі російського агента, який на замовлення ворога організував масштабну схему незаконної верифікації систем Starlink", - йдеться у повідомленні.
Згідно розслідуванню, фігурантом справи виявився уродженець Луганської області, на якого звернули увагу спецслужби РФ через пабліки у Telegram з пошуку "легких заробітків".
Зокрема, чоловік погодився за гроші використати реквізити, які йому передав куратор з Росії, і спочатку оформив станцію Starlink на себе.
"Згодом агент отримав вказівку залучити до підпільної верифікації супутникового обладнання максимальну кількість людей. Для виконання цього завдання фігурант вирішив активувати системи Starlink у відділеннях поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб", - сказано у публікації.
Правоохоронці встановили, що організатору злочинної схеми вдалось таким чином верифікувати для росіян понад 1000 терміналів супутникового зв'язку.
В результаті Служба безпеки України викрила агента, задокументувала його злочини і затримала за місцем проживання. Під час обшуків у чоловіка вилучили смартфон, в якому були докази роботи на Росію.
Окрім того, правоохоронці СБУ заблокували всі станції Starlink, які активував російський агент.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі", - резюмували в СБУ.
Starlink у росіян
Нагадаємо, що армія РФ почала використовувати «сірі» Starlink на фронті з 2023 року. На початку 2026 року ворог уже почав атакувати Україну дронами, оснащеними цими терміналами.
Після цього глава компанії Ілон Маск спільно з Україною створили список «білих» Starlink, заблокувавши таким чином ті, що є у росіян.
До речі, днями мільярдер Ілон Маск розповів, як росіяни змогли отримати термінали. За його словами, Starlink були замовлені через Україну, після чого їх контрабандою переправляли на схід країни, де перебувають російські війська.