Активність ворожих дронів ускладнює відновлення залізниці біля Коростеня

"Укрзалізниця" намагається відновити пошкоджену інфраструктуру поблизу Коростеня, але постійна активність ворожих дронів заважає роботі залізничників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram.
"Триває відновлення поблизу Коростеня, де постійна активність ворожих БпЛА створює додаткову перешкоду роботі залізничників. Не ризикуємо життями людей, але поновлюємо роботи щоразу за першої можливості", - ідеться у дописі УЗ.
Пасажирські поїзди перенаправляються через Фастів із затримками до трьох годин через видовжений маршрут і необхідність додаткових стиковок.
Таким чином, цієї ночі альтернативним маршрутом вирушать поїзди:
Для пасажирів до Коростеня організовано пересадку на приміський поїзд по Шепетівці. Аналогічно і в зворотному напрямку, повідомляють в "Укрзалізниці".
Вранці 22 грудня стало відомо, що у Житомирській області сталася аварія із вантажним поїздом, через яку пасажирський потяг Харків - Ужгород було екстрено зупинено, а локомотив зійшов із рейок.
Згодом з'явилась інформація про те, що вантажний потяг "Укрзалізниці" зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотника типу "Шахед".
Варто нагадати, що це не перший випадок, коли росіяни ударними дронами пошкоджують залізницю. Зокрема, на початку грудня протягом декількох ночей ворог бив по залізничній інфраструктурі Фастова.
Як виглядає вокзал у Фастові після ворожого удару - у репортажі РБК-Україна.