Активність ворожих дронів ускладнює відновлення залізниці біля Коростеня

"Триває відновлення поблизу Коростеня, де постійна активність ворожих БпЛА створює додаткову перешкоду роботі залізничників. Не ризикуємо життями людей, але поновлюємо роботи щоразу за першої можливості", - ідеться у дописі УЗ.



Пасажирські поїзди перенаправляються через Фастів із затримками до трьох годин через видовжений маршрут і необхідність додаткових стиковок.



Таким чином, цієї ночі альтернативним маршрутом вирушать поїзди:

№107 Київ – Солотвино,

№741 Київ – Львів,

№7 Київ – Чернівці,

№43/49 Черкаси – Івано-Франківськ,

№97 Київ – Ковель,

№29 Київ – Ужгород,

№707 Київ – Івано-Франківськ,

№67/19 Київ – Варшава, Холм,

№51 Київ – Перемишль,

№15 Харків – Ворохта,

№91 Київ – Львів,

№10 Будапешт – Київ,

№64 Перемишль – Харків,

№120 Холм – Дніпро,

№18 Ужгород – Харків,

№2/124 Ворохта – Харків,

№16 Ворохта – Харків,

№750 Ужгород – Київ,

№029Д Київ – Ужгород,

№707П Київ – Івано-Франківськ,

№123Л Івано-Франківськ – Харків.

Для пасажирів до Коростеня організовано пересадку на приміський поїзд по Шепетівці. Аналогічно і в зворотному напрямку, повідомляють в "Укрзалізниці".



