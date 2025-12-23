RU

Активность вражеских дронов затрудняет восстановление железной дороги возле Коростеня

Фото: люди на вокзале в ожидании поезда (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

"Укрзалізниця" пытается восстановить поврежденную инфраструктуру вблизи Коростеня, но постоянная активность вражеских дронов мешает работе железнодорожников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю" в Telegram.

"Продолжается восстановление вблизи Коростеня, где постоянная активность вражеских БпЛА создает дополнительное препятствие работе железнодорожников. Не рискуем жизнями людей, но возобновляем работы каждый раз при первой возможности", - говорится в сообщении УЗ.

Пассажирские поезда перенаправляются через Фастов с задержками до трех часов из-за удлиненного маршрута и необходимости дополнительных стыковок.

Таким образом, этой ночью альтернативным маршрутом отправятся поезда:

  • №107 Киев - Солотвино,
  • №741 Киев - Львов,
  • №7 Киев - Черновцы,
  • №43/49 Черкассы - Ивано-Франковск,
  • №97 Киев - Ковель,
  • №29 Киев - Ужгород,
  • №707 Киев - Ивано-Франковск,
  • №67/19 Киев - Варшава, Холм,
  • №51 Киев - Перемышль,
  • №15 Харьков - Ворохта,
  • №91 Киев - Львов,
  • №10 Будапешт - Киев,
  • №64 Перемышль - Харьков,
  • №120 Холм - Днепр,
  • №18 Ужгород - Харьков,
  • №2/124 Ворохта - Харьков,
  • №16 Ворохта - Харьков,
  • №750 Ужгород - Киев,
  • №029Д Киев - Ужгород,
  • №707П Киев - Ивано-Франковск,
  • №123Л Ивано-Франковск - Харьков.

Для пассажиров в Коростень организована пересадка на пригородный поезд по Шепетовке. Аналогично и в обратном направлении, сообщают в "Укрзалізнице".
 

 

Авария на железной дороге

Утром 22 декабря стало известно, что в Житомирской области произошла авария с грузовым поездом, из-за которой пассажирский поезд Харьков - Ужгород был экстренно остановлен, а локомотив сошел с рельсов.

Впоследствии появилась информация о том, что грузовой поезд "Укрзалізниці" сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".

Стоит напомнить, что это не первый случай, когда россияне ударными дронами повреждают железную дорогу. В частности, в начале декабря в течение нескольких ночей враг бил по железнодорожной инфраструктуре Фастова.

Как выглядит вокзал в Фастове после вражеского удара - в репортаже РБК-Украина.

