Активність РФ в Олешках впала одразу після припинення режиму тиші, - Сили оборони

Після припинення режиму тиші в окупованих Олешках активність росіян впала і вони фактично не з'являються на вулицях у місті.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник морської піхоти Павло Дрогаль в етері телемарафону.
"Вони підтягнули туди боєприпаси, вони підтягнули туди артилерію, ротували свій особовий склад. Але цей особовий склад, так як отримав провізію і боєприпаси, вони фактично не потикаються на вулицю і зараз сидять по підвалах", - зазначив він.
За словами Дрогаля, українські захисники моніторять повітряний простір над Олешками і він перебуває під їхнім контролем.
"Тому зараз противник саме в самому місті мало активний, його особовий склад зараз майже не показується на вулицю", - наголосив військовий.
Нагадаємо, в Олешках із 27 жовтня до 1 листопада діяв гуманітарний режим припинення вогню. Його запровадили за координації першої леді США Меланії Трамп.
У межах операції до регіону доставили необхідну допомогу для місцевих жителів, а також евакуювали майже 800 цивільних, які опинилися під загрозою через бойові дії та російську окупацію.
Зазначимо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна розглядає можливість проведення нових гуманітарних місій на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, Лубінець розповів, що Україна готує можливість додаткового безпечного виїзду цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок та сусідніх населених пунктів.