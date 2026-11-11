Активность РФ в Олешках упала сразу после прекращения режима тишины, - Силы обороны

"Они подтянули туда боеприпасы, они подтянули туда артиллерию, ротировали свой личный состав. Но этот личный состав, так как получил провизию и боеприпасы, они фактически не показываются на улицу и сейчас сидят по подвалам", - отметил он.

По словам Дрогаля, украинские защитники мониторят воздушное пространство над Олешками и оно находится под их контролем.

"Поэтому сейчас противник именно в самом городе мало активен, его личный состав сейчас почти не показывается на улицу", - подчеркнул военный.

Гуманитарная миссия в Олешках

Напомним, в Олешках с 27 октября по 1 ноября действовал гуманитарный режим прекращения огня. Его ввели при координации первой леди США Мелании Трамп.

В рамках операции в регион доставили необходимую помощь местным жителям, а также эвакуировали почти 800 гражданских, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий и российской оккупации.