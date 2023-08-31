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Активність боїв на Таврійському напрямку знизилася, окупанти контратакують, - ЗСУ

Авдіївка, Четвер 31 серпня 2023 10:26
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Активність боїв на Таврійському напрямку знизилася, окупанти контратакують, - ЗСУ Фото: на Таврійському напрямку дещо стихли бойові дії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бойові дії на Таврійському напрямку дещо стихли. Проте російські окупанти намагаються контратакувати, поки їх спроби безуспішні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Зараз дещо знизилася активність бойових дій. Противник намагається контратакувати. Важко назвати це контрнаступом, але локальні контратаки він проводить. У районі Вербового, у районі Старомайорського, (ворог, - ред.) продовжує свої безуспішні намагання у районі Мар'їнки", - сказав він.

При цьому, за словами речника, ЗСУ "заспокоїли" ворога поблизу Авдіївки.

Штупун додав, що українські воїни мають невеликі успіхи на Мелітопольському напрямку, зокрема, поблизу Новопрокопівки. Як зазначив речник, на Бердянському напрямку ЗСУ поки не наступають, але загарбники знаходяться в активній обороні.

Варто зазначити, що Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Запорізької області до Авдіївки (Донецька область).

Контрнаступ ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові продовжують наступальні дії на двох напрямках фронту - Мелітопольському та Бахмутському. Захисники мають локальні успіхи та закріплюють на рубежах.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що українські військові звільнили населений пункт Роботине Запорізької області.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Франції розповів про героїчний вчинок групи українських бійців, які посприяли звільненню Роботиного.

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