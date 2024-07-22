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Активні бої по усій лінії фронту. Сирський проаналізував ситуацію на фронті

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Попри великі втрати росіяни й надалі продовжуються рватись в напрямку Покровська. Фактично по всій лінії фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

Як розповів Сирський, наразі він працює на найгарячіших ділянках Східного фронту.

Попри великі втрати росіяни й надалі рвуться в напрямку Покровська. Жорстокі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра. 

Зокрема ворог не полишає спроб окупувати Стельмахівку та Макіївку, а також атакує позиції Сил оборони в Іванівському, Кліщіївці. 

"Фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності", - додав головнокомандувач ЗСУ. 

Для зупинення наступу ворога, як розповів Сирський, необхідно: 

  • ефективне ураження сил ворога та його резервів на дальніх підступах; 
  • комплексне ураження ворога перед переднім краєм; 
  • стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, насамперед бойових дронів; 
  • максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів;
  • опанування  нових способів знищення розвідувальних БпЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності.

"Важливе значення має підготовка штабів всіх рівнів, з метою максимального використання бойових можливостей військ та мінімізації наших втрат. Тому, цього разу також перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях", - додав він. 

За словами Сирського, підготовка проходить максимально наближено до реальної бойової обстановки з використанням дронів для імітації дій ворога. 

Також Сирський зустрівся з кожним командиром бригади, які ведуть оборону на напрямках головних дій росіян. Були порушені питання щодо підвищення ефективності наших дій, поповнення втрат, забезпечення боєприпасами й інші. 

Ситуація на фронті 

Протягом минулої доби, 21 липня, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, на лінії фронту відбулось 117 боїв. У тому ж числі на Покровському напрямку регулярно найбільша кількість боєзіткнень. Як приклад, вчора там зафіксовано 39 наступальних та штурмових дій росіян. 

Також було знищено ще 1050 російських терористів й десятки різної ворожої техніки. 

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Війна в УкраїніОлександр Сирський