Активні бої по усій лінії фронту. Сирський проаналізував ситуацію на фронті

Як розповів Сирський, наразі він працює на найгарячіших ділянках Східного фронту.

Попри великі втрати росіяни й надалі рвуться в напрямку Покровська. Жорстокі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра.

Зокрема ворог не полишає спроб окупувати Стельмахівку та Макіївку, а також атакує позиції Сил оборони в Іванівському, Кліщіївці.

"Фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Для зупинення наступу ворога, як розповів Сирський, необхідно:

ефективне ураження сил ворога та його резервів на дальніх підступах;

комплексне ураження ворога перед переднім краєм;

стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, насамперед бойових дронів;

максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів;

опанування нових способів знищення розвідувальних БпЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності.

"Важливе значення має підготовка штабів всіх рівнів, з метою максимального використання бойових можливостей військ та мінімізації наших втрат. Тому, цього разу також перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях", - додав він.

За словами Сирського, підготовка проходить максимально наближено до реальної бойової обстановки з використанням дронів для імітації дій ворога.

Також Сирський зустрівся з кожним командиром бригади, які ведуть оборону на напрямках головних дій росіян. Були порушені питання щодо підвищення ефективності наших дій, поповнення втрат, забезпечення боєприпасами й інші.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 21 липня, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, на лінії фронту відбулось 117 боїв. У тому ж числі на Покровському напрямку регулярно найбільша кількість боєзіткнень. Як приклад, вчора там зафіксовано 39 наступальних та штурмових дій росіян.

Також було знищено ще 1050 російських терористів й десятки різної ворожої техніки.