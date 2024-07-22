Активные сражения по всей линии фронта. Сырский проанализировал ситуацию на фронте

Как рассказал Сырский, сейчас он работает на самых горячих участках Восточного фронта.

Несмотря на большие потери россияне и в дальнейшем рвутся в направлении Покровска. Жестокие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра.

В частности враг не оставляет попыток оккупировать Стельмаховку и Макеевку, а также атакует позиции Сил обороны в Ивановском, Клищеевке.

"Фактически по всему фронту происходят активные боевые действия различной интенсивности", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Для остановки наступления врага, как рассказал Сырский, необходимо:

эффективное поражение сил врага и его резервов на дальних подступах;

комплексное поражение врага перед передним краем;

устойчивое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций, прежде всего боевых дронов;

максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов;

освоение новых способов уничтожения разведывательных БпЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности.

"Важное значение имеет подготовка штабов всех уровней, с целью максимального использования боевых возможностей войск и минимизации наших потерь. Поэтому, на этот раз также проверил ход подготовки резервов к участию в боевых действиях", - добавил он.

По словам Сырского, подготовка проходит максимально приближенно к реальной боевой обстановке с использованием дронов для имитации действий врага.

Также Сырский встретился с каждым командиром бригады, которые ведут оборону на направлениях главных действий россиян. Были подняты вопросы по повышению эффективности наших действий, пополнение потерь, обеспечение боеприпасами и другие.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 21 июля, согласно данным Генерального штаба ВСУ, на линии фронта произошло 117 боев. В том же числе на Покровском направлении регулярно наибольшее количество боестолкновений. Как пример, вчера там зафиксировано 39 наступательных и штурмовых действий россиян.

Также было уничтожено еще 1050 российских террористов и десятки различной вражеской техники.