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Активные сражения по всей линии фронта. Сырский проанализировал ситуацию на фронте

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на большие потери россияне и дальше продолжаются рваться в направлении Покровска. Фактически по всей линии фронта происходят активные боевые действия разной интенсивности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Как рассказал Сырский, сейчас он работает на самых горячих участках Восточного фронта.

Несмотря на большие потери россияне и в дальнейшем рвутся в направлении Покровска. Жестокие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра. 

В частности враг не оставляет попыток оккупировать Стельмаховку и Макеевку, а также атакует позиции Сил обороны в Ивановском, Клищеевке. 

"Фактически по всему фронту происходят активные боевые действия различной интенсивности", - добавил главнокомандующий ВСУ. 

Для остановки наступления врага, как рассказал Сырский, необходимо: 

  • эффективное поражение сил врага и его резервов на дальних подступах; 
  • комплексное поражение врага перед передним краем; 
  • устойчивое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций, прежде всего боевых дронов; 
  • максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов;
  • освоение новых способов уничтожения разведывательных БпЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности.

"Важное значение имеет подготовка штабов всех уровней, с целью максимального использования боевых возможностей войск и минимизации наших потерь. Поэтому, на этот раз также проверил ход подготовки резервов к участию в боевых действиях", - добавил он. 

По словам Сырского, подготовка проходит максимально приближенно к реальной боевой обстановке с использованием дронов для имитации действий врага. 

Также Сырский встретился с каждым командиром бригады, которые ведут оборону на направлениях главных действий россиян. Были подняты вопросы по повышению эффективности наших действий, пополнение потерь, обеспечение боеприпасами и другие. 

Ситуация на фронте 

За прошедшие сутки, 21 июля, согласно данным Генерального штаба ВСУ, на линии фронта произошло 117 боев. В том же числе на Покровском направлении регулярно наибольшее количество боестолкновений. Как пример, вчера там зафиксировано 39 наступательных и штурмовых действий россиян. 

Также было уничтожено еще 1050 российских террористов и десятки различной вражеской техники. 

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Война в УкраинеАлександр Сырский