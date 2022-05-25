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Наступила новая фаза войны. Арестович рассказал, чем она грозит

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Украина, Среда 25 мая 2022 23:02
Наступила новая фаза войны. Арестович рассказал, чем она грозит Фото: Алексей Арестович (volynnews)
Автор: Евгений Прокопенко

Новая стадия войны наступила. Эта фаза продлится месяц-полтора, пока не придет западная помощь. За это время ситуация на фронте будет неутешительной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Алексея Арестовича.

"Ситуация на фронте может ухудшаться, возможны и окружение, и оставление населенных пунктов, возможные потери", - сказал Арестович.

Он добавил, что Кремлю очень выгодна эта ситуация.

"Кроме проблем на фронте, ожидание удара в спину от западных союзников, плюс экономические сложности. Нас ждет сложный месяц депрессии, которая местами будет доходить до паники, взаимных обвинений, которые некоторые политические силы попытаются перевести в политический капитал, критикуя Офис, вбивая клин между армией и властью и т.п. Этот месяц будет очень сложным, но он мог бы не быть таким, если бы не наши западные союзники", - рассказал советник руководителя ОП Украины.

Напомним, почти вся Луганская область находится под оккупацией. 95% территории контролирует российская армия.

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