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Активизировался вулкан. На итальянском острове объявили эвакуацию

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Сицилия, Воскресенье 21 ноября 2021 22:29
Активизировался вулкан. На итальянском острове объявили эвакуацию Фото: на острове Вулкано активизировался вулкан (flickr.com by tom_stromer)
Автор: Дмитрий Левицкий

Власти итальянского острова Вулкано, расположенного вблизи Сицилии, объявили о частичной эвакуации населения. Причиной такого шага является активизация вулкана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Мэр острова Марко Джорджианни приказал эвакуировать примерно 150 человек в районе гавани и запретил туристам приближаться к вулкану из-за усиления вулканической активности и газов.

"Данные указывают на увеличение количества газов, которые вызывают серьезное беспокойство, поскольку они могут представлять угрозу для здоровья населения", - пояснил глава острова.

Итальянский национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал увеличение тяжелых газов, которые снижают количество кислорода в воздухе. Это создает трудности с дыханием, которые могут иметь смертельные последствия. Например, в конце октября на острове зафиксировали проблемы у домашних животных.

"Однажды я заметила, что мои 10 котов лежат на полу, как будто потеряли сознание. Я тоже чувствовала себя плохо, мне было трудно дышать. Мне сказали, что это была просто атака паники, потом врачи подтвердили, что причиной болезни был выдох газов из кратера", - рассказала местная жительница.

Последний раз вулкан на острове Вулкано извергался более 130 лет назад. Извержение продолжалось с 2 августа 1888 года по 22 марта 1890 года.

Напомним, на Канарах до сих пор продолжается извержение вулкана на острове Ла Пальма.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах началось еще в середине сентября.

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