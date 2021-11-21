Активизировался вулкан. На итальянском острове объявили эвакуацию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Мэр острова Марко Джорджианни приказал эвакуировать примерно 150 человек в районе гавани и запретил туристам приближаться к вулкану из-за усиления вулканической активности и газов.

"Данные указывают на увеличение количества газов, которые вызывают серьезное беспокойство, поскольку они могут представлять угрозу для здоровья населения", - пояснил глава острова.

Итальянский национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал увеличение тяжелых газов, которые снижают количество кислорода в воздухе. Это создает трудности с дыханием, которые могут иметь смертельные последствия. Например, в конце октября на острове зафиксировали проблемы у домашних животных.

"Однажды я заметила, что мои 10 котов лежат на полу, как будто потеряли сознание. Я тоже чувствовала себя плохо, мне было трудно дышать. Мне сказали, что это была просто атака паники, потом врачи подтвердили, что причиной болезни был выдох газов из кратера", - рассказала местная жительница.