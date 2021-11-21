Активізувався вулкан. На італійському острові оголосили евакуацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Мер острова Марко Джорджіанні наказав евакуювати приблизно 150 людей в районі гавані та заборонив туристам наближатися до вулкану через посилення вулканічної активності та газів.

"Дані вказують на збільшення кількості газів, які викликають серйозне занепокоєння, оскільки вони можуть становити загрозу для здоров’я населення", - пояснив глава острова.

Італійський національний інститут геофізики та вулканології зафіксував збільшення важких газів, які знижують кількість кисню в повітрі. Це створює труднощі з диханням, які можуть мати смертельні наслідки. Наприклад, наприкінці жовтня на острові зафіксували проблеми у домашніх тварин.

"Одного дня я помітила, що мої 10 котів лежать на підлозі, наче втратили свідомість. Я теж почувалася погано, мені було важко дихати. Мені сказали, що це була просто атака паніки, потім лікарі підтвердили, що причиною хвороби був видих газів з кратера", - розповіла місцева жителька.