Активисты требуют от Кличко уволить коррупционеров, которых связывают с Комарницким

Фото: под КГГА (facebook.com)

Митингующие уверены, что Кличко должен пройти полиграф и показать пример открытости

Представители общественных организаций, которые борются против незаконных застроек в Киеве, в частности активисты ОО "Стоп произволу" и "Твердыня" на митинге под Киевской городской государственной администрацией требуют остановить коррупцию в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА. Они отмечают, что глава Департамента Александр Свистунов, его первый заместитель Александр Яструбенко и заместитель Юрий Таций якобы занимаются коррупционными схемами в этом органе.

Об этом сообщили организаторы протеста на странице в Facebook.

По информации митингующих, руководство Департамента покрывает незаконные строительства Дениса Комарницкого, владельца компании “Интергал Буд” Владимира Зубика и экс-председателя Киевской ГАСИ Сергея Кучера, который, по их данным, до сих пор имеет значительное влияние на строительно-архитектурную сферу города.

“Каждое строительство начинается с получения разрешительной документации в Департаменте градостроительства и архитектуры. Который возглавляет господин Свистунов вместе со своей левой и правой рукой - заместителями Тацием и Яструбенком, которые выдают градостроительные условия и ограничения. Именно они являются оплотом коррупции в строительной сфере Киева. Их кормят с руки такие бенефициары незаконных строек, как “смотрящий” Комарницкий, владелец “Интергал-Буду” Зубик и экс-председатель Киевской ГАСИ и известный “решала” Кучер”, - рассказал председатель ОО "Стоп Произволу" Сергей Северин.

Активисты подчеркнули, что неоднократно обращались к столичной архитектуре по объектам, которые незаконно строятся в г. Киеве: ЖК CITY HUB по ул. Кудряшова, 10, ЖК "Академ Квартал" по адресу пер. Приборный, 10, которые строит Зубик, а также объекты по адресам Жмаченко, 20, Победы, 50-А, Почтовая площадь, 3-Б. Но никакой реакции от чиновников не было.

Также они выдвинули требование, чтобы мэр города Виталий Кличко уволил Свистунова, Яструбенко и Тация, а также обратился к правоохранительным органам относительно расследования их связи с Комарницким, Зубиком и Кучером.

Кроме того, митингующие потребовали, чтобы чиновники и сам мэр прошел детектор лжи, чтобы выяснить, принимали ли они участие в коррупционных действиях. Полиграф обустроили в одной из палаток.

“Наши требования к Кличко - он должен подготовить распоряжение и уволить с занимаемых должностей Свистунова, Яструбенка и Тация. Также мы требуем, чтобы Кличко обратился к правоохранительным органам, которые должны провести расследование по тем градостроительным условиям и ограничениям, которые были выданы Зубику. Пусть они займутся теми, кто в течение многих лет уничтожает наш город - это Зубик, Кучер, Комарницкий, который является “смотрящим” за Киевом. Если мэр этого не сделает, это будет означать одно - он прекрасно знает о ситуации с коррупцией в Департаменте и возглавляет ее”, - подчеркнул активист.

Митингующие уверены, что Кличко должен пройти полиграф и показать пример открытости, если ему действительно нечего скрывать.

“Если вам самому нечего скрывать от киевлян, мы приглашаем вас лично пройти полиграф и показать пример открытости власти перед обществом. Предупреждаем: мы будем каждый день стоять с детектором лжи под КГГА, пока коррупционеры из архитектуры не оставят свои должности и не находиться под следствием!” - резюмировал Северин.

Напомним, ранее представители общественных организаций, которые борются против незаконных застроек в Киеве, заявили о давлении со стороны "строительной мафии", в частности - застройщиков Владимира Зубика, Сергея Кучера и Дениса Комарницкого.

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Автор: РБК-Украина