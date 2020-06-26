Активісти вимагають від Кличка звільнити корупціонерів, яких пов'язують з Комарницьким

Фото: під КМДА (facebook.com)

Мітингувальники впевнені, що Кличко повинен пройти поліграф та показати приклад відкритості

Представники громадських організацій, які борються проти незаконних забудов у Києві, зокрема активісти ГО "Стоп свавіллю" та ГО "Твердиня" на мітингу під Київською міською державною адміністрацією вимагають зупинити корупцію у Департаменті містобудування та архітектури КМДА. Вони наголошують, що голова Департаменту Олександр Свистунов, його перший заступник Олександр Яструбенко та заступник Юрій Тацій нібито займаються корупційними схемами у цьому органі.

Про це повідомили організатори протесту на сторінці в Facebook.

За інформацією мітингуючих, керівництво Департаменту покриває незаконні будівництва Дениса Комарницького, власника компанії “Інтергал Буд” Володимира Зубика та екс-голови Київської ДАБІ Сергія Кучера, котрий, за їх даними, досі має значний вплив на будівельно-архітектурну сферу міста.

“Кожне будівництво розпочинається з отримання дозвільної документації у Департаменті містобудування і архітектури. Який очолює пан Свистунов разом зі своєю лівою та правою рукою - заступниками Тацієм та Яструбенком, які видають містобудівні умови та обмеження. Саме вони є оплотом корупції у будівельній сфері Києва. Їх годують з руки такі бенефіціари незаконних будівництв, як “смотрящий” Комарницький, власник “Інтергал Буду” Зубик та екс-голова Київської ДАБІ та відомий “рєшала” Кучер”, - розповів голова ГО "Стоп Свавіллю" Сергій Северин.

Активісти підкреслили, що неодноразово зверталися до столичної архітектури щодо об'єктів, які незаконно будуються в м. Києві: ЖК CITY HUB по вул. Кудряшова, 10, ЖК "Академ Квартал" за адресою пров. Приладний, 10, які будує Зубик, а також об'єкти за адресами Жмаченка, 20, Перемоги, 50-А, Поштова площа, 3-Б. Але жодної реакції від чиновників не було.

Також вони висунули вимогу, аби мер міста Віталій Кличко звільнив Свистунова, Яструбенко і Тація, а також звернувся до правоохоронних органів щодо розслідування їхнього зв'язку з Комарницьким, Зубиком та Кучером.

Крім того, мітингуючі зажадали, аби чиновники та сам мер пройшли детектор брехні, аби з'ясувати, чи брали вони участь у корупційних діях. Поліграф облаштували в одному з наметів.

“Наші вимоги до Кличка - він має підготувати розпорядження і звільнити з займаних посад Свистунова, Яструбенка та Тація. Також ми вимагаємо, щоб Кличко звернувся до правоохоронних органів, які мають провести розслідування по тим містобудівним умовам і обмеженням, які були видані Зубику. Нехай вони займуться тими, хто протягом років знищує наше місто - це Зубик, Кучер, Комарницький, який є “смотрящим” за Киевом. Якщо мер цього не зробить, це означатиме одне - він чудово знає про ситуацію з корупцією у Департаменті та очолює її”, - підкреслив активіст.

Мітингувальники впевнені, що Кличко повинен пройти поліграф та показати приклад відкритості, якщо йому дійсно нічого приховувати.

“Якщо вам самому немає чого приховувати від киян, ми запрошуємо вас особисто пройти поліграф та показати приклад відкритості влади перед суспільством. Попереджаємо: ми будемо кожного дня стояти з детектором брехні під КМДА, поки корупціонери з архітектури не залишать свої посади та не перебуватимуть під слідством!” - резюмував Северин.

Нагадаємо, раніше представники громадських організацій, які борються проти незаконних забудов у Києві, заявили про тиск з боку "будівельної мафії", зокрема - забудовників Володимира Зубика, Сергія Кучера та Дениса Комарницького.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна