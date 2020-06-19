Активисты обвиняют Комарницкого, Зубика и Кучера в давлении из-за незаконных застроек

Фото: строительство многоэтажного дома (РБК-Украина)

По словам активистов, президент "Интеграл-Буда", экс-глава киевской ГАСИ и так называемый "смотрящий" за Киевом Комарницкий - запустили против них кампанию по дискредитации

Представители общественных организаций, которые борются против незаконных застроек в Киеве, заявили о давлении со стороны "строительной мафии", в частности - застройщиков Владимира Зубика, Сергея Кучера и Дениса Комарницкого.

Об этом они рассказали во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

Так, по словам председателя ОО "Стоп произволу" Сергея Северина, против них запустили кампанию по дискредитации, создав фейковую организацию с идентичной символикой. Северин продемонстрировал видео, на котором сравниваются акции их ГО и фейковой организации.

"Наши акции мы всегда проводим официально, информируя о них местную власть. Они длятся по несколько часов, мы общаемся с людьми, предоставляем слово другим людям, кому есть что добавить, передаем наши обращения к тем органам, у которых проводим мероприятие", - добавил Северин.

В свою очередь, депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко рассказал, кто именно стоит за попытками дискредитировать активистов.

"По нашей информации, этот ролик заказывала компания “Интергал Буд", которую представляет президент Владимир Зубик, в сговоре с другими представителями строительной мафии. И возглавляет эту мафию “смотрящий” Денис Комарницкий, который сегодня продвигает Николая Тищенко в мэры Киева. А также, по нашим данным, к этой схеме причастен бывший глава киевской ГАСИ Сергей Кучер", - сообщил Мирошниченко.

В свою очередь, председатель "Стоп произволу" отметил, что из-за карантина и неэффективную реформу строительной сферы активно возобновились незаконные застройки. Он перечислил конкретные объекты: ЖК Edeldorf, которое Edelburg Development, которая принадлежит упомянутому Сергею Кучеру по ул. Старонаводницкой, 42-44, объект "Интергал-Буда" ЖК CITY HUB по ул. Кудряшова, 10, ЖК "Академ Квартал" по адресу пер. Приборный, 10 этой же компании и другие.

"На сегодня кроме сил общества, кроме местных жителей и активистов никто не может остановить незаконные строительства. И когда застройщикам нечем ответить, они переходят на такие заказные материалы против нас. Потому единственное, что им осталось - это дискредитировать общественность, чтобы у них развязались руки", - заявил Северин.

Он пообещал, что несмотря на нападки со стороны строительной мафии в лицах Зубика, Кучера и Комарницкого, активисты будут бороться с незаконными застройками.

"Наша борьба не заканчивается - она только начинается. Мы добьемся, чтобы незаконные стройки были остановлены. Хотите строить - стройте в соответствии с законом и разрешительных документов", - сказал Северин.

В то же время, Мирошниченко добавил, что они будут продолжать воевать против незаконных застроек. "Каждый наш протест подкреплен документами, ответами контролирующих органов, и нам не за что оправдываться", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на землях, которые находятся в распоряжении Министерства внутренних дел, ведутся незаконные стройки, и если их не остановить может повториться ситуация вроде "Укрбуда" с недостроями и обманутыми инвесторами.

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Автор: РБК-Украина