UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Активисты Greenpeace помешали разгрузке российского газовоза в Финляндии

Фото: Активисты Greenpeace помешали разгрузке российского газовоза в Финляндии (twitter.com/GreenpeaceSuomi)
Автор: Дмитрий Браславский

Активе экологической организации Greenpeace, 17 сентября, помешали разгрузке российского газовоза в финском порту Торнио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Greenpeace.

"Наша демонстрация против импорта российского газа завершилась. Активисты остановили транспортировку природного газа", - говорится в заявлении.

Greenpeace заявила, что хочет, чтобы правительство Финляндии прекратило импорт российского ископаемого газа.

"Нужно прекратить финансирование войны!", - добавили в сообщении.

Напомним, ранее активисты Greenpeace заблокировали танкер с российской нефтью в Норвегии.

Также активисты Greenpeace заблокировали два танкера с российской нефтью у берегов Дании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ФинляндияСанкции против РоссииВойна в Украине