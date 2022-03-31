Активисты Greenpeace заблокировали два танкера с российской нефтью у берегов Дании

Активисты Greenpeace заблокировали два нефтяных танкера у побережья Дании для перевозки 100 тыс. тонн российской нефти. По заявлению организации, было попыткой остановить финансирование российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На байдарках и надувных лодках активисты встали между нефтяными танкерами Seaoath и Pertamina Prime недалеко от Фредериксхавна, Дания, препятствуя перекачке нефти с корабля на корабль.

По данным Greenpeace и Refinitiv, судно Seaoath прибыло из России со 100 тысячам тонн сырой нефти марки Urals и пыталось переправить нефть на более крупный танкер Pertamina Prime.

Трейдер Trafigura подтвердил, что они зафрахтовали танкер Seaoath.

Европейский союз и его союзники ввели серьезные санкции против России, включая замораживание активов ее центрального банка. В то время как Соединенные Штаты и Великобритания предприняли шаги по запрету импорта российской нефти, ЕС, который в значительной степени зависит от российских энергоносителей, не ввел санкции в отношении российской нефти и природного газа.

Гринпис заявил, что отследил 299 танкеров с нефтью и газом из России с начала вторжения Кремля в Украине 24 февраля. Из них 132 направлялись в Европу.