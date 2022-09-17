Активісти Greenpeace завадили розвантаженню російського газовоза у Фінляндії

Активі екологічної організації Greenpeace, 17 вересня, завадили розвантаженню російського газовоза у фінському порту Торніо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Greenpeace.
"Наша демонстрація проти імпорту російського газу завершилася. Активісти зупинили транспортування природного газу", - йдеться у заяві.
Greenpeace заявила, що хоче, щоб уряд Фінляндії припинив імпорт російського викопного газу.
"Треба припинити фінансування війни!", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою в Норвегії.
Також, активісти Greenpeace заблокували два танкери з російською нафтою біля берегів Данії.
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