Активисты "Гринпис" заблокировали танкер с российской нефтью в Норвегии
"Гринпис" заблокировал танкер, доставивший российскую нефть в Норвегию. Активисты приковали себя цепью к судну в знак протеста против российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Танкер "Усть-Луга" в настоящее время стоит на якоре возле нефтяного терминала Exxon Mobil в Слагене, примерно в 70 км к югу от столицы Осло.
Активисты, прибывшие на небольшой лодке, приковали себя к якорной цепи танкера, пытаясь предотвратить разгрузку 95 тысяч тонн нефти.
"Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я шокирован тем, что Норвегия действует как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина", - заявил глава Гринпис Норвегии Фроде Плейм.
Группа призвала правительство Норвегии запретить импорт российского ископаемого топлива и заявила, что норвежское подразделение Exxon Mobil Esso должно расторгнуть любые контракты на такой импорт из России после вторжения в Украину.
Esso Norway согласилась купить нефть до начала войны и не планирует дальнейших закупок у России, сообщил норвежской ежедневной газете Dagbladet представитель компании.
Напомним, активисты Greenpeace заблокировали два нефтяных танкера у побережья Дании для перевозки 100 тыс. тонн российской нефти.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.