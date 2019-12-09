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Активисты на Банковой намерены оставаться до утра

Новости » Общество     09.12.2019 - 00:27
Активисты на Банковой намерены оставаться до утра
Фото: акция на Банковой (uatv.ua)

В палаточном городке сейчас 20 палаток

Участники мирной акции "Варта на Банковій", которая продолжается под Офисом президента, намерены оставаться там до утра понедельника, 9 декабря. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на UA:TV.

Отмечается, что сейчас под здание Офиса президента активиста принесли около двух десятков палаток. По данным Национальной полиции, сейчас там находится около тысячи человек.

"Правоохранители продолжают следить за порядком и призывают организаторов и участников придерживаться режима тишины и установленных правил поведения", - отмечает пресс-служба полиции.

Фото: акция на Банковой (uatv.ua, npu.gov.ua)

Напомним, днем в воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости состоялось вече "Красные линии". Количество участников акции варьировалась от ориентировочно 5 тыс. в начале до почти 15 тыс. человек в конце мероприятия. Кроме того, аналогичные акции прошли в других городах Украины.

Что касается акции на Банковой, то организаторы митинга призвали общественность прийти в Офис президента и "предупредить о недопустимости решений о капитуляции в рамках нормандского саммита".

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