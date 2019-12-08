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В Киеве завершилось вече "Красные линии"

Новости » Общество     08.12.2019 - 15:29
В Киеве завершилось вече "Красные линии"
Фото: вече на Майдане (РБК-Украина)

Вече продлилось с 13:00 до 15:20

В Киеве на Майдане Независимости завершилось вече "Красные линии". Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Количество участников акции варьировалось от ориентировочно 5 тыс. в начале до почти 15 тыс. человек в конце мероприятия.

Перед митигующими выступили Петр Порошенко, Андрей Парубий, Олег Тягнибок, Владимир Вятрович, а также политзаключенные Владимир Балух и Ахтем Чийгоз.

Организаторами акции выступили партии "Европейская солидарность", "Голос", "Батьківщина" и "Свобода". Они призвали президента Украины Владимира Зеленского не допустить капитуляции Украины по итогам переговоров в нормандском формате.

Часть митингующих также решила провести в 19:00 митинг и остаться на ночь на улице Банковой перед Офисом президента.

Каких-либо конфликтов в ходе вече не было зафиксировано.

Пятый президент Украины Петр Порошенко оценил количество участников акции в 25 тыс. человек.

Напомним, сегодня в Киеве на Майдане началось вече "Красные линии для Зеленского". Перед митингующими выступали депутаты Верховной рады от партий "Голос" и "Европейская солидарность".

Отметим, три фракции Верховной рады "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" требуют от президента Владимира Зеленского на саммите "нормандской четверки" придерживаться "красных линий".

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