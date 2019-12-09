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Активісти на Банковій мають намір залишатися до ранку

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 00:27
Активісти на Банковій мають намір залишатися до ранку
Фото: акція на Банковій (uatv.ua)

У наметовому містечку наразі 20 наметів

Учасники мирної акції "Варта на Банковій", яка триває під Офісом президента, мають намір залишатися там до ранку понеділка, 9 грудня. Про це передає РБК-Україна із посиланням на UA:TV.

Зазначається, що наразі під будівлю Офісу президента активіста принесли близько двох десятків наметів. За даними Національної поліції, наразі там перебуває близько тисячі осіб.

"Правоохоронці продовжують стежити за порядком і закликають організаторів та учасників дотримуватися режиму тиші та встановлених правил поведінки", - зазначає прес-служба поліції.

Фото: акція на Банковій (uatv.ua, npu.gov.ua)

Нагадаємо, вдень у неділю, 8 грудня, в Києві на Майдані Незалежності відбулося віче "Червоні лінії". Кількість учасників акції варіювалася від орієнтовно 5 тис. на початку до майже 15 тис. осіб в кінці заходу. Крім того, аналогічні акції пройшли в інших містах України.

Щодо акції на Банковій, то організатори мітингу закликали громадськість прийти під Офіс президента і "попередити про неприпустимість рішень про капітуляцію в рамках нормандського саміту".

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