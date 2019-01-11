Активисту Михайлику достали пулю из легких

Фото: Олег Михайлик (facebook.com/oleg.mykhaylyk)

Национальной полицией был подготовлен весь пакет документов, необходимый для сохранения вещественного доказательства после проведения операции одесскому активисту

Национальная полиция направила в Генеральную прокуратуру (ГПУ) документы, необходимые для сохранности вещественного доказательства во время операции одесскому активисту Олегу Михайлику в Германии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Одессы.

В полиции напомнили, что во время операции у активиста, на которого в сентябре 2018 года Одессе было совершено покушение на убийство, планировалось изъятие пули.

"Следовательно, ради сохранения вещественного доказательства полицейские получили решение суда об изъятии пули и необходимой медицинской документации компетентными органами Германии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации иностранных коллег, операция проведена, пулю - изъято.

"Национальной полицией был подготовлен весь пакет документов, необходимый для сохранения вещественного доказательства после проведения операции одесскому активисту врачами в Германии. Все документы, переведенные на немецком языке, 10 января были направлены в Генеральную прокуратуру Украины. В настоящее время все материалы получены компетентными органами Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе активисты требовали отставки Жученко и расследования деятельности Галантерника. Акция проводитлась в знак протеста против бездействия областной прокуратуры в расследовании преступлений, совершенных против одесских проукраинских активистов Сергея Стерненка, Виталия Устименко, Олега Михайлика, Михаила Кузаконя.