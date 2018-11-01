В Одесі активісти вимагали відставки Жученка та розслідування діяльності Галантерника

Фото: акція в Одесі (з відкритих джерел)

В Одесі проходить акція під будівлею обласної прокуратури

Активісти, волонтери, учасники АТО 30 жовтня розпочали акцію пікетування Одеської обласної прокуратури з вимогами відставки її керівника Олега Жученка та розслідування діяльності Володимира Галантерника. Про це повідомляє "Еспресо".

За даними видання, акція проводиться на знак протесту проти бездіяльності обласної прокуратури у розслідуванні злочинів, скоєних проти одеських проукраїнських активістів Сергія Стерненка, Віталія Устименка, Олега Михайлика, Михайла Кузаконя.

Також активісти звинувачують обласного прокурора Олега Жученка в корупційних зв'язках з відомими одеським підприємцем Володимиром Галантерником. За словами активістів, Володимир Галантерник нібито вкрав у міста її візитку - ринок "Привоз" незаконно захопив сотні гектарів приморської землі, "віджав" десятки підприємств.

У міських паркових зонах, на територіях стадіонів та місць відпочинку городян ведеться масова незаконна забудова, яка руйнує історичний вигляд Одеси. Все це відбувається при відсутності будь-якої реакції з боку прокуратури.

Одні з організаторів акції, представники громадської організації "Традиції і порядок" зазначили, що їхні головні вимоги - проведення повного розслідування діяльності Володимира Галантерника і відставки обласного прокурора Олега Жученка за фактами службової недбалості та наявності корупційних зв'язків.

Акція проходила під гаслом "Не дамо створити одеську кримінальну республіку!".