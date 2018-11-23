Напад на Михайлика: підозрюваного у нападі відпустили під домашній арешт

Фото: Олег Михайлик (facebook.com/oleg.mykhaylyk)

Двох інших підозрюваних залишили під вартою

Київський районний суд відпустив одного з підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика Торніке Герасіна під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що рішення було ухвалено при розгляданні клопотання прокуратури про продовження міри запобіжного заходу. Двоє інших підозрюваних Манучара Варшанідзе та Лашу Герасіна залишили під вартою 21 листопада 2018.

Також стало відомо, що напад на Михайлика був об’єднаний з іншим провадженням - про хуліганство в Одесі із застосуванням зброї влітку 2018 року. Мова може йти про конфлікт із громадською організацією "Лівий берег", так як слідчі заявили про причетність підозрюваних у нападі на Михайлика до цієї справи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі активісти вимагали відставки Жученка та розслідування діяльності Галантерника. Акція проводиться на знак протесту проти бездіяльності обласної прокуратури у розслідуванні злочинів, скоєних проти одеських проукраїнських активістів Сергія Стерненка, Віталія Устименка, Олега Михайлика, Михайла Кузаконя.