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Активісту Михайлику дістали кулю з легень

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 16:26
Активісту Михайлику дістали кулю з легень
Фото: Олег Михайлик (facebook.com/oleg.mykhaylyk)

Національною поліцією був підготовлений весь пакет документів, необхідний для збереження речового доказу після проведення операції одеському активісту

Національна поліція скерувала до Генеральної прокуратури (ГПУ) документи, необхідні для збереження речового доказу під час операції одеському активісту Олегу Михайлику в Німеччині. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Одеси.

У поліції нагадали, що під час операції у активіста, на якого у вересні 2018 року Одесі був скоєний замах на вбивство, планувалося вилучення кулі.

"Відтак задля збереження речового доказу поліцейські отримали рішення суду щодо вилучення кулі та необхідної медичної документації компетентними органами Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією іноземних колег, операцію проведено, кулю - вилучено.

"Національною поліцією був підготовлений весь пакет документів, необхідний для збереження речового доказу після проведення операції одеському активісту лікарями у Німеччині. Всі документи, перекладені німецькою мовою, 10 січня були скеровані до Генеральної прокуратури України. На цей час всі матеріали отримані компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі активісти вимагали відставки Жученка та розслідування діяльності Галантерника. Акція проводиться на знак протесту проти бездіяльності обласної прокуратури у розслідуванні злочинів, скоєних проти одеських проукраїнських активістів Сергія Стерненка, Віталія Устименка, Олега Михайлика, Михайла Кузаконя.

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