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Активистов, блокирующих дорожное строительство, обвинили в конфликте интересов с Минэкономики

Новости » Политика     30.04.2020 - 17:43
Активистов, блокирующих дорожное строительство, обвинили в конфликте интересов с Минэкономики
Фото: ремонт дорог (kmu.gov.ua)

В частности, среди таких организаций называют Всеукраинскую дорожную ассоциацию и Лигу антитраста

Ряд общественных активистов, которые выступают за блокирование разработанных "Укравтодором" рекомендаций по проведению дорожных тендеров, имеют прямой интерес в принятии альтернативного варианта документа, и могут быть связаны с "тендерными троллями". Об этом пишет "Фокус", передает РБК-Украина.

В частности, среди таких организаций называют - Всеукраинскую дорожную ассоциацию (ВДА), Лигу антитраста, которую возглавляет экс-уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, журналиста Юрия Николова, и "Инициативу по прозрачности инфраструктуры", которые выступили с рядом синхронных заявлений в поддержку другой редакции методрекомендаций и с обвинениями в давлении на Минэкономразвития со стороны крупных участников рынка.

Стоит отметить, что один из главных манифестов этой группы размещен на сайте Transparency International Украина.

"Координатор системы Dozorro и руководитель направления инновационных проектов этой организации Иван Лахтионов приходится мужем директору департамента госзакупок Минэкономики и главе рабочей группы по доработке методрекомендаций – Лилии Лахтионовой. Иван Лахтионов активно поддерживает публикации Агии Загребельской и Юрия Николова с критикой методрекомендаций, и сам публикует критические материалы на эту тему. Сложно представить, что его жена придерживается в этой ситуации диаметрально противоположной или нейтральной позиции", - отмечается в материале.

Напомним, ранее журналисты показали трассы, которые уже пострадали от тендерного "троллинга". В качестве примеров были привели трассы "Кропивницкий-Николаев", "Никополь-Днипро", "Кривой Рог-Днипро", строительство и ремонт которых в свое время были заблокированы из-за жалоб компаний "Полтавабудцентр" и "Николаевбудцентр".

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