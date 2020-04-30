Активістів, які блокують дорожнє будівництво, звинуватили в конфлікті інтересів з Мінекономіки

Фото: ремонт доріг (kmu.gov.ua)

Зокрема, серед таких організацій називають Всеукраїнську дорожню асоціацію та Лігу антитраста

Низка громадських активістів, які виступають за блокування розроблених "Укравтодором" рекомендацій по проведенню дорожніх тендерів, мають прямий інтерес у прийнятті альтернативного варіанту документа, і можуть бути пов'язані з "тендерними тролями". Про це пише "Фокус", передає РБК-Україна.

Зокрема, серед таких організацій називають - Всеукраїнську дорожню асоціацію (ВДА), Лігу антитраста, яку очолює екс-уповноважена АМКУ Агія Загребельська, журналіста Юрія Ніколова, та "Ініціативу щодо прозорості інфраструктури", які виступили з низкою синхронних заяв на підтримку іншої редакції методрекомендацій і звинуваченнями у тиску на Мінекономрозвитку з боку великих учасників ринку.

Варто відзначити, що один із найголовніших маніфестів цієї групи було розміщено на сайті Transparency International Україна.

"Координатор системи Dozorro і керівник напрямку інноваційних проектів цієї організації Іван Лахтіонов доводиться чоловіком директору департаменту держзакупівель Мінекономіки та голові робочої групи по доопрацюванню методрекомендацій - Лілії Лахтионової. Іван Лахтіонов активно підтримує публікації Агіі Загребельскої та Юрія Ніколова з критикою методрекомендацій, і сам публікує критичні матеріали на цю тему. Складно уявити, що його дружина дотримується в цій ситуації діаметрально протилежною або нейтральної позиції", - наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, раніше журналісти показали траси, які вже постраждали від тендерного "троллінгу". У якості прикладу були приведені траси "Кропивницький-Миколаїв", "Нікополь-Дніпро", "Кривий Ріг-Дніпро", будівництво та ремонт яких у свій час були заблоковані через скарги компаній "Полтавабудцентр" та "Миколаївбудцентр".