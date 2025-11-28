Активи виробника "Моршинської" та "Миргородської" виставили на аукціон

Уряд виставляє на публічні торги активи IDS Ukraine - виробника відомих брендів мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Сьогодні Агентство з розшуку та менеджменту активів запустило збір тендерних пропозицій. Він триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року. Сам аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року", - повідомила Свириденко.
За її словами, держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції.
За умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до Державного бюджету України, за винятком винагороди управителя. Очікувані надходження до бюджету - щонайменше 24 млн гривень на місяць.
Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Михайлу Фрідману. Він перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України.
Подати тендерні пропозиції можна на Prozorro.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року Бюро економічної безпеки заарештувало 100% корпоративних прав холдингу IDS Ukraine - виробника мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська".
Пізніше Шевченківський райсуд Києва передав 100% корпоративних прав компанії, більш ніж 50% яких належить непідсанкційним акціонерам із Великої Британії, Грузії та України, в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
За підсумками конкурсу управителем арештованих корпоративних прав стала компанія "Карпатські мінеральні води".
БЕБ стверджувало, що компанія з виробництва та продажу мінеральної води через кіпрські компанії належить олігарху з Росії Михайлу Фрідману.
У березні цього року компанія IDS Ukraine оприлюднила заяву, що через низку обмежень з 2022 року і до цього часу не виплачує жодних дивідендів акціонерам.