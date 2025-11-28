Активы производителя "Моршинской" и "Миргородской" выставили на аукцион

"Сегодня Агентство по розыску и менеджменту активов запустило сбор тендерных предложений. Он продлится до 18:00 12 декабря 2025 года. Сам аукцион состоится на платформе Prozorro в декабре 2025 года", - сообщила Свириденко.

По ее словам, государство передаст в управление корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства: от добычи воды до ее дистрибуции.

По условиям конкурса, прибыль от деятельности IDS Ukraine будет направляться в Государственный бюджет Украины, за исключением вознаграждения управляющего. Ожидаемые поступления в бюджет - не менее 24 млн гривен в месяц.

Активы группы арестованы с 2022 года, поскольку принадлежат российскому олигарху Михаилу Фридману. Он находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины.

Подать тендерные предложения можно на Prozorro.