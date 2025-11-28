Активи виробника "Моршинської" та "Миргородської" виставили на аукціон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Сьогодні Агентство з розшуку та менеджменту активів запустило збір тендерних пропозицій. Він триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року. Сам аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року", - повідомила Свириденко.

За її словами, держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції.

За умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до Державного бюджету України, за винятком винагороди управителя. Очікувані надходження до бюджету - щонайменше 24 млн гривень на місяць.

Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Михайлу Фрідману. Він перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України.

Подати тендерні пропозиції можна на Prozorro.