Активы производителя "Моршинской" и "Миргородской" выставили на аукцион
Правительство выставляет на публичные торги активы IDS Ukraine - производителя известных брендов минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Сегодня Агентство по розыску и менеджменту активов запустило сбор тендерных предложений. Он продлится до 18:00 12 декабря 2025 года. Сам аукцион состоится на платформе Prozorro в декабре 2025 года", - сообщила Свириденко.
По ее словам, государство передаст в управление корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства: от добычи воды до ее дистрибуции.
По условиям конкурса, прибыль от деятельности IDS Ukraine будет направляться в Государственный бюджет Украины, за исключением вознаграждения управляющего. Ожидаемые поступления в бюджет - не менее 24 млн гривен в месяц.
Активы группы арестованы с 2022 года, поскольку принадлежат российскому олигарху Михаилу Фридману. Он находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины.
Подать тендерные предложения можно на Prozorro.
Напомним, в конце 2022 года Бюро экономической безопасности арестовало 100% корпоративных прав холдинга IDS Ukraine - производителя минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская".
Позже Шевченковский райсуд Киева передал 100% корпоративных прав компании, более 50% которых принадлежит неподсанкционным акционерам из Великобритании, Грузии и Украины, в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
По итогам конкурса управляющим арестованных корпоративных прав стала компания "Карпатские минеральные воды".
БЭБ утверждало, что компания по производству и продаже минеральной воды через кипрские компании принадлежит олигарху из России Михаилу Фридману.
В марте этого года компания IDS Ukraine обнародовала заявление, что из-за ряда ограничений с 2022 года и до сих пор не выплачивает никаких дивидендов акционерам.