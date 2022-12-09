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Активи російського мільярдера Євтушенкова передали до Фонду держмайна

Фото: Володимир Євтушенков (рос змі)
Автор: Дмитро Браславський

Активи російського мільярдера Володимира Євтушенкова були передані у Фонд державного майна України.

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Визначено Фонд державного майна уповноваженим органом управління активами обʼєктами нерухомого майна та корпоративними правами", - йдеться у повідомленні.

Мельничук пояснює, що це трапилось згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 01.09.2022 у справі N 991/3183/22 за позовом Міністерства юстиції України до Євтушенкова про застосування санкцій.

Володимир Євтушенков - російський олігарх, бенефіціар АФК "Система" та екс-співвласник "Vodafone Україна".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти низки росіян та російських компаній.

Міністри країн Євросоюзу сьогодні обговорять санкції проти РФ, а також способи конфіскації заморожених активів російських олігархів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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