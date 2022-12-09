Активы российского миллиардера Евтушенкова передали в Фонд госимущества

Активы российского миллиардера Владимира Евтушенкова были переданы Фонду государственного имущества Украины.
Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Определен Фонд государственного имущества уполномоченным органом управления активами объектами недвижимого имущества и корпоративными правами", - говорится в сообщении.
Мельничук объясняет, что это произошло согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 01.09.2022 по делу N 991/3183/22 по иску Министерства юстиции Украины к Евтушенкову о применении санкций.
Владимир Евтушенков - российский олигарх, бенефициар АФК "Система" и экс-совладелец "Vodafone Украина".
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против ряда россиян и российских компаний.
Министры стран Евросоюза сегодня обсудят санкции против РФ, а также способы конфискации замороженных активов российских олигархов.
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