ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ЄС розповіли, яким чином збираються конфіскувати активи російських олігархів

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 09 грудня 2022 11:33
В ЄС розповіли, яким чином збираються конфіскувати активи російських олігархів Фото: у ЄС мають намір конфіскувати російські активи за звинуваченнями в обході санкцій (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри країн Євросоюзу сьогодні обговорять санкції проти РФ, а також способи конфіскації заморожених активів російських олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерса.

Він зазначив, що сьогодні, 9 грудня, відбудеться засідання Ради ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ. Головною темою буде Україна, а також конфіскація російських активів.

За словами єврокомісара, ЄС планує конфіскувати активи російських олігархів на базі звинувачень в обході санкцій.

"Я надам міністрам інформацію про прогрес у питанні санкцій, де у нас є новий розвиток, в результаті якого стане можливо криміналізувати обхід санкцій і на цій основі отримувати вироки суду та конфіскувати активи фізичних осіб та компаній", - сказав Рейндерс.

Також комісар додав, що міністри обговорять способи притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за військові злочини в Україні.

Нагадаємо, Єврокомісія може найближчими днями випустити директиву, яка дозволить конфіскувати активи осіб, які намагаються обійти санкції щодо Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Конфіскація майна Російська Федерація
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці