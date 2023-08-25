Активи колаборанта Сальдо та його родичів передали державі: список

Активи гауляйтера "Херсонської області РФ" Володимира Сальдо і його родичів конфіскували і передали державі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
"За рішенням суду уряд передав майно родини зрадника в управління Фонду державного майна України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у цей список входять наступні активи:
У Мінекономіки уточнили, що Фонд державного майна України має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна.
Екс-мер Херсона Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської області, призначений на цю посаду російськими окупантами. Проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України)
Раніше повідомлялось, що ВАКС конфіскував майно херсонського колаборанта Володимира Сальдо.
Пізніше Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо херсонського колаборанта Володимира Сальдо, тоді вдалося конфіскувати активи його доньки.
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