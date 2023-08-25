Активы коллаборанта Сальдо и его родственников передали государству: список

Активы гауляйтера "Херсонской области РФ" Владимира Сальдо и его родственников конфисковали и передали государству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
"По решению суда правительство передало имущество семьи предателя в управление Фонда государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.
В этот список входят следующие активы:
В Минэкономики уточнили, что Фонд государственного имущества Украины должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества.
Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо - гауляйтер Херсонской области, назначенный на эту должность российскими оккупантами. Против Сальдо было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, отягчающего наказание (ч. 2 ст. 111 УК Украины)
Ранее сообщалось, что ВАКС конфисковал имущество херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.
Позже Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу Министерства юстиции по поводу херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, тогда удалось конфисковать активы его дочери.
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