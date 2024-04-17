Актив для инвестиций и платежный инструмент. Что такое криптовалюта

Криптовалюта становится все более популярной в мире и Украине. Этот инструмент открывает множество возможностей – от оплаты товаров и услуг до получения пассивного дохода через инвестирование.

Подробнее о криптовалюте, принципе ее работы, особенностях и способах использования – в материале РБК-Украина .

При подготовке использовались: статьи Wikipedia, публикации порталов Whitebit, Binance Academy.

Содержание:

Что такое криптовалюта и чем она отличается от обычных денег

Криптовалютой называют цифровые или виртуальные деньги, которые можно использовать для оплаты товаров и сервисов, как способ накопления средств и как инвестиционный инструмент для пассивного заработка.

Если дать простое определение криптовалюте, – это компьютерный код. Он создается с помощью шифровальных (криптографических) методов и математических вычислений. Шифрование обеспечивает анонимность, безопасность и надежность.

В отличие от обычных денег криптовалюты не имеют физической формы и не контролируются банками или правительствами. То есть, нет центрального органа, который может контролировать курс или оборот виртуальной валюты. Курс криптовалют определяется спросом на открытом рынке.

В банках осуществление переводов средств обычно требует посредничества третьих сторон, а специальная технология блокчейна криптовалют позволяет создавать прямые транзакции без посредников, что предотвращает мошенничество и манипуляции.

О криптовалюте заговорили в 2009 году, когда появился Bitcoin. В настоящее время существует более 25 тыс. видов криптовалют, однако наиболее распространенными остаются Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple.

Фото: первой криптовалютой стал Bitcoin (Getty Images)

Как появляется криптовалюта и как она работает

Майнинг

Процесс получения криптовалюты довольно сложный, его называют добычей или майнингом. Он осуществляется путём решения сложных математических задач или криптографических головоломок. Майнеры, успешно решающие задачи, получают вознаграждение в виде криптовалюты.

При майнинге с помощью специального компьютерного оборудования с большой вычислительной мощностью происходит проверка и объединение транзакций в блоки.

Блокчейн

Майнинг является единственным способом создания новых блоков транзакций и ввода их в блокчейн.

Непосредственно блокчейн (от англ. block chain – цепь блоков) похож на обширную базу данных, в которой хранится вся информация об операциях с валютой. Записи данных (блоки) распространяются по сети независимых серверов. Каждый сервер является компьютером, который называется узлом, управляемым пользователем этой сети. Несколько блоков создают последовательность блоков – цепочку.

Данные, зашифрованные в каждом блоке, не могут быть изменены без изменений в предыдущих блоках. Блокчейн является относительно безопасной базой данных, поскольку мошенники не могут бесследно проникнуть в данные. Каждый может просматривать внесенные данные, если это не приватный блокчейн, но без возможности изменить их или удалить.

Таким образом, блокчейн обеспечивает прозрачность и защищенность операций с криптовалютой.

Криптокошелек

Для осуществления транзакции с криптовалютой пользователь использует виртуальный кошелек. Это программа, которая позволяет отправлять, покупать цифровую валюту, а также контролировать баланс.

После проверки другими пользователями сети транзакция из кошелька добавляется в блокчейн, содержащий публичные записи всех транзакций в сети. Тогда операция считается завершенной и право собственности на криптовалюту переходит от одного пользователя к другому.

Криптокошельки можно зарегистрировать на специальных биржах криптовалют

Фото: биржи криптовалют дают возможность зарабатывать на колебаниях курса (Getty Images)

Особенности цифровых денег

Криптовалюты имеют ряд преимуществ и недостатков. Среди них:

Существенные колебания курса. Цены на криптовалюты могут быстро изменяться в течение короткого промежутка времени.

Защита от мошенничества. Благодаря использованию технологии блокчейна, транзакции с криптовалютой практически невозможно подделать или изменить.

Доступность и быстрота. Криптовалюты доступны для покупки и продажи круглосуточно, а транзакции проходят гораздо быстрее банковских.

Независимость vs нехватка регуляции. Криптовалюта не зависит от правительств и финансовых учреждений с их правилами относительно курса и оборота. В то же время эта особенность может привести к проблемам безопасности и отсутствию правовой защиты для пользователей.

Что можно купить за криптовалюту и как на ней зарабатывать

Криптовалюті используют как платежный инструмент. В Украине за цифровые деньги можно приобрести различные товары, горючее, авиабилеты, страховку, расплатиться в аптеке, ресторане и даже купить недвижимость

Кроме того, оплата криптовалютой доступна в некоторых интернет-магазинах, при оформлении подписки на развлекательные, учебные, информационные онлайн-ресурсы. Также криптовалюту принимают благотворительные организации в качестве донатов.

Однако наиболее популярным методом использования криптовалюты является инвестирование с целью получения пассивной прибыли.

Криптобиржи позволяют пользователям зарабатывать на цифровой валюте.

На этих площадках можно совершать покупку, обмен криптовалюты и хранить ее. Пользователь может приобрести криптомонеты и ждать, пока их курс вырастет. Разница в стоимости и будет прибылью.

Ввиду высокой волатильности (колебания курса) можно использовать стратегии инвестирования в криптовалюту с разными сроками.